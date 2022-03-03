Работа опасного башенного крана приостановлена в Нур-Султане

Приостановление работы осуществили специалисты столичного акимата и Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС, а также участвующие в проверке другие уполномоченные государственные органы, которые вели работы по установлению несоответствия техническим требованиям.

В рамках созданной рабочей группы по соблюдению норм техники безопасности при эксплуатации башенных кранов проведено обследование башенных кранов на строительном объекте ЖК Bai-Tursyn. На данном строительном объекте работают четыре башенных крана. Во время обследования было установлено несоответствие одного башенного крана нормам промышленной безопасности. В этой связи работа башенного крана была приостановлена до устранения установленных нарушений. Пресс-служба акимата Нур-Султана

Отмечается, что рабочая группа продолжает проверку и других башенных кранов.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 18 февраля на территории строящегося объекта упал башенный кран, погиб машинист.