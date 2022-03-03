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13:53 03.03.2022

В Москве болельщикам разрешили без QR-кода заходить на стадионы

снятие ограничений Фото: pixabay
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разного рода ограничения в сфере спорта и культуры на фоне пандемии коронавируса. Теперь разрешено заполнять стадионы и другие объекты на 100 процентов, сообщает Zakon.kz.
Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «Омикроном» и госпитализации продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Подписан указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Сергей Собянин

Тем самым в главном городе России отменены все ограничения на посещение различных спортивных мероприятий.

Московские клубы теперь смогут заполнять свои стадионы и другие объекты в полном объеме.

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Куандык Шынасилов
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