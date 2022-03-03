В Москве болельщикам разрешили без QR-кода заходить на стадионы

Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «Омикроном» и госпитализации продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Подписан указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Сергей Собянин

Тем самым в главном городе России отменены все ограничения на посещение различных спортивных мероприятий.

Московские клубы теперь смогут заполнять свои стадионы и другие объекты в полном объеме.

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