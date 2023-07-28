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Ночью над Москвой сбили беспилотник

Ночью над Москвой сбили беспилотник Фото: pixabay
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью над столицей РФ сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

"Ночью была предпринята попытка атаки беспилотника, который был сбит силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин в Telegram.

В МО РФ подтвердили информацию о пресечении попытки атаки Киева беспилотником по объектам на территории Московской области.

Ранее сообщали, что в Москве очередная атака беспилотников произошла 24 июля. Тогда Собянин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию так: "Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – сообщил Собянин.

В Минобороны РФ также подтвердили попытку осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы.

Один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, другой попал в здание на проспекте Лихачева.

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