Ночью над Москвой сбили беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью над столицей РФ сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

"Ночью была предпринята попытка атаки беспилотника, который был сбит силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин в Telegram.

В МО РФ подтвердили информацию о пресечении попытки атаки Киева беспилотником по объектам на территории Московской области.

Ранее сообщали, что в Москве очередная атака беспилотников произошла 24 июля. Тогда Собянин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию так: "Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – сообщил Собянин.

В Минобороны РФ также подтвердили попытку осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы.

Один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, другой попал в здание на проспекте Лихачева.