Разработаны поправки в законодательство по вопросам службы в резерве

Цель законопроекта – регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Предполагается, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве (резервисты), будут проходить воинскую службу путем прохождения сборов и подготовки по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном Министерством обороны.

Для резервистов подготовка будет проходить один-два раза в месяц, а сборы – 30 дней, в общей сложности – не более двух месяцев в год.

Во время сборов и занятий резервисты будут совершенствовать свои военные знания, умения и навыки, научатся слаженно действовать в составе подразделений (отделений, взводов, рот), узнают свой воинский коллектив, с которым придется служить.

Кроме того, отмечают в Минобороны, появляется возможность допустить военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, к военной технике и закрепить ее за ними. В этом случае техника не просто будет находиться на длительном хранении, исчерпывая свой ресурс эксплуатации, но и обслуживаться в готовности к немедленному применению.

Такие меры позволят сократить время для снятия техники с длительного хранения, что поможет приводить воинские части в высшую степень боевой готовности в максимально короткие сроки.

Вместе с тем при возникновении угроз государству Вооруженные силы еще до введения военного или чрезвычайного положения природного и техногенного характера, полной или частичной мобилизации будут готовы вместе со штатным количеством Вооруженных сил иметь в воинских частях еще несколько тысяч подготовленных бойцов. Министерство обороны

Предполагается, что количество военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, на первоначальном этапе введения такого вида службы с целью апробирования и изучения правоприменительной практики будет незначительным, возможно, до тысячи человек.

В дальнейшем возможно увеличение количества резервистов до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск.

В случае, если служба в резерве покажет свою эффективность, возможно введение в каждой бригаде постоянной боевой готовности службы в резерве до одного батальона. Бригада, за исключением одного батальона, будет комплектоваться действующими военнослужащими, а один батальон будет являться батальоном резерва, который комплектуется резервистами. Минобороны

Как ожидается, в долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей постоянной боевой готовности сократить численность Вооруженных сил и сэкономить бюджетные средства.

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Введение службы в резерве позволит:

удовлетворить мобилизационную потребность Вооруженных сил; улучшать и поддерживать военное обучение мобилизационных людских ресурсов на должном уровне; сохранять заинтересованность граждан, пребывающих в запасе, к стремлению совершенствовать свои военные знания, умения и навыки.

Резервисты в период нахождения на занятиях и на воинских сборах будут иметь статус военнослужащих.

На законодательном уровне предлагается закрепить регламентацию:

определения порядка поступления на воинскую службу в резерве; осуществление стимулирующих службу в резерве выплат (вознаграждений); присвоения очередных воинских званий и перемещения по службе; определения мер, позволяющих урегулировать отношения между резервистом и работодателем по основному месту работы.

Также планируется предусмотреть, что за гражданином, поступившим на воинскую службу в резерве, сохраняются место работы, занимаемая должность и заработная плата, а неработающему – минимальный размер заработной платы.

Для стимулирования работодателей предлагается предусмотреть налоговые и иные льготы при приеме на работу военнослужащего резерва или стимулировать альтернативным способом.

Резервистов, получивших ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания при исполнении обязанностей воинской службы, планируется направлять на санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных сил, в структуре которых они проходят воинскую службу.

Кроме того, планируется обеспечить их за счет государства вещевым имуществом.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 марта.