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Законодательство РК
13:57 03.03.2022

Разработаны поправки в законодательство по вопросам службы в резерве

законопроект по призыву реезервистов Фото: Zakon.kz
Министерство обороны разработало проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в законодательство по вопросам службы в резерве, сообщает Zakon.kz.

Цель законопроекта – регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Предполагается, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве (резервисты), будут проходить воинскую службу путем прохождения сборов и подготовки по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном Министерством обороны.

Для резервистов подготовка будет проходить один-два раза в месяц, а сборы – 30 дней, в общей сложности – не более двух месяцев в год.

Во время сборов и занятий резервисты будут совершенствовать свои военные знания, умения и навыки, научатся слаженно действовать в составе подразделений (отделений, взводов, рот), узнают свой воинский коллектив, с которым придется служить.

Кроме того, отмечают в Минобороны, появляется возможность допустить военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, к военной технике и закрепить ее за ними. В этом случае техника не просто будет находиться на длительном хранении, исчерпывая свой ресурс эксплуатации, но и обслуживаться в готовности к немедленному применению.

Такие меры позволят сократить время для снятия техники с длительного хранения, что поможет приводить воинские части в высшую степень боевой готовности в максимально короткие сроки.

Вместе с тем при возникновении угроз государству Вооруженные силы еще до введения военного или чрезвычайного положения природного и техногенного характера, полной или частичной мобилизации будут готовы вместе со штатным количеством Вооруженных сил иметь в воинских частях еще несколько тысяч подготовленных бойцов. Министерство обороны

Предполагается, что количество военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, на первоначальном этапе введения такого вида службы с целью апробирования и изучения правоприменительной практики будет незначительным, возможно, до тысячи человек.

В дальнейшем возможно увеличение количества резервистов до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск.

В случае, если служба в резерве покажет свою эффективность, возможно введение в каждой бригаде постоянной боевой готовности службы в резерве до одного батальона. Бригада, за исключением одного батальона, будет комплектоваться действующими военнослужащими, а один батальон будет являться батальоном резерва, который комплектуется резервистами. Минобороны

Как ожидается, в долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей постоянной боевой готовности сократить численность Вооруженных сил и сэкономить бюджетные средства.

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Введение службы в резерве позволит:

  1. удовлетворить мобилизационную потребность Вооруженных сил;

  2. улучшать и поддерживать военное обучение мобилизационных людских ресурсов на должном уровне;

  3. сохранять заинтересованность граждан, пребывающих в запасе, к стремлению совершенствовать свои военные знания, умения и навыки.

Резервисты в период нахождения на занятиях и на воинских сборах будут иметь статус военнослужащих.

На законодательном уровне предлагается закрепить регламентацию:

  1. определения порядка поступления на воинскую службу в резерве;

  2. осуществление стимулирующих службу в резерве выплат (вознаграждений);

  3. присвоения очередных воинских званий и перемещения по службе;

  4. определения мер, позволяющих урегулировать отношения между резервистом и работодателем по основному месту работы.

Также планируется предусмотреть, что за гражданином, поступившим на воинскую службу в резерве, сохраняются место работы, занимаемая должность и заработная плата, а неработающему – минимальный размер заработной платы.

Для стимулирования работодателей предлагается предусмотреть налоговые и иные льготы при приеме на работу военнослужащего резерва или стимулировать альтернативным способом.

Резервистов, получивших ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания при исполнении обязанностей воинской службы, планируется направлять на санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных сил, в структуре которых они проходят воинскую службу.

Кроме того, планируется обеспечить их за счет государства вещевым имуществом.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 марта.

Лариса Черненко
Открытые НПА МО РК Казахстан
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