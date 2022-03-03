Советы доктора: как отличить туберкулез от коронавируса

В случае появления симптомов человеку достаточно сложно понять, какую именно болезнь он подхватил, – простуду, грипп, COVID-19 или туберкулез.

Возбудители коронавируса и туберкулеза действительно вызывают похожие симптомы. К тому же объектом поражения в организме человека в обоих случаях являются легкие.

Оба заболевания (туберкулез и КВИ. – Прим. ред.) заразны. Схожи пути передачи (воздушно-капельный), так называемые «грудные жалобы» (кашель, температура, слабость, вялость, кровохаркание), орган поражения при обоих заболеваниях – легкие. Фтизиатр Сауле Ауезова

По ее словам, медики сегодня способны распознать заразу достаточно быстро, особенно если выбор стоит между туберкулезом и коронавирусом.

Ковидная пневмония носит сосудистый характер, поражает сосуды легких. При туберкулезе характерно поражение самой легочной ткани. Лечение обоих заболеваний разное. Туберкулез давно известен, уже установлены эффективные схемы лечения, есть хорошие противотуберкулезные препараты. COVID-19 – новое заболевание, и специальных лекарств против него нет, назначается симптоматическое лечение. Сауле Ауезова

Как отметила врач, при туберкулезе анализ мокроты показывает положительный результат на микобактерии туберкулеза, также диагностировать туберкулез помогают иммунологические тесты; при КВИ основной метод выявления – это ПЦР.

Специалист напомнила, что возбудители у туберкулеза и коронавируса разные:

туберкулез вызывается микобактерией туберкулеза, или палочкой Коха;

коронавирус вызывается вирусом.

По ее словам, отличается инкубационный период:

для COVID-19 характерно стремительное острое начало, яркие клинические проявления;

при туберкулезе инкубационный период может длиться от месяца до нескольких месяцев, развитие идет очень медленно.

Жалобы пациента на самочувствие при всей схожести немного отличаются. Кашель при COVID-19 возникает в первые дни и длится недолго, у заболевших туберкулезом кашель длится более двух недель. Температура при ковиде часто фибрильная, высокая, для туберкулеза характерна субфебрильная (небольшая). Симптомы интоксикации при туберкулезе долговременные, клиническая картина неяркая. При ковиде интоксикация проявляется яркими симптомами из-за поражений сосудистого характера, центральной нервной системы возникают головные боли, рвота, диарея, «отключение» рецепторов вкуса и запаха. Сауле Ауезова

Тяжелые последствия после COVID-19 ощущают те, кто имеет сопутствующие хронические неспецифические заболевания легких, бронхиальную астму, бронхит, сахарный диабет, гипертоническую болезнь.

При туберкулезе последствия будут тяжелыми только в том случае, если острая форма перейдет в хроническую. На этом фоне может развиться хроническая легочная или сердечная недостаточность.

При своевременном обращении к медикам оба заболевания хорошо излечимы. Но, конечно, люди с сопутствующими хроническими болезнями переносят их тяжелее. Туберкулез хорошо излечивается при своевременном выявлении и начале лечения, на выздоровление влияет иммунитет самого больного и наличие сопутствующих патологий. При несвоевременном обращении или нарушении протокола лечения, перерывах в лечении туберкулез переходит в хроническую форму, и это ведет к тяжелым последствиям. Появляется хроническая легочная и сердечная недостаточность, повышается риск инвалидизации человека и даже смертельного исхода. У переболевших ковидной пневмонией легочный процесс идет на полное восстановление, остаточных изменений не остается. То есть риск остаточных явлений в легких у переболевших туберкулезом выше, восстановление занимает больше времени, а в случае перехода в хроническую форму необходимы длительная терапия на годы вперед и пожизненное наблюдение. Сауле Ауезова

Врач подчеркнула, что вылечившимся от туберкулеза чаще всего не нужна реабилитация, но она необходима пациентам, у кого туберкулез перешел в хроническую форму. Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме проходят реабилитацию в поликлиниках и после этого постепенно возвращаются к обычной жизнедеятельности.

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