Самые привлекательные литературные герои — опубликован рейтинг
Литература подарила человечеству множество персонажей, на которых читатели стараются равняться, приводят их в пример подрастающему поколению. «MyBook» составил рейтинг самых привлекательных героев из литературы, опираясь на мнения и голоса читателей.
Вот некоторые из персонажей, вошедших в рейтинг:
Ретт Батлер, «Унесенные ветром». На первом месте рейтинга оказался главный герой романа Маргарет Митчелл Ретт Батлер. Обаятельный, харизматичный, сильный духом мужчина в образе плохого парня очень полюбился читательницам. Он циничен, холоден, ведет распутную жизнь, но при этом бывает добрым и заботливым. «Хорошие» персонажи вызывают восхищение, а противоречивых, коим и является Ретт, любят читатели.
Мистер Дарси, «Гордость и предубеждение». Этот персонаж был, есть и будет идеалом мужчины в английской литературе. Нет другого героя, который бы подошел под определение «идеальный», – Дарси умен, красив, благороден, богат, умеет вести себя в обществе и не имеет тех самых капризных предрассудков, которые присущи многим представителям элиты из литературы. Он немногословен, что привлекает женщин, ведь Дарси предпочитает делать, а не говорить.
Андрей Болконский, «Война и мир». Представить рейтинг самых привлекательных мужских персонажей без Болконского невозможно. Подобно Дарси в английской литературе, Болконский – воплощение чести и достоинства. Он высокого происхождения, умен, красив, благороден, да еще и воин, в котором сошлись все высокие идеалы. А также Андрей Болконский вызывает уважение и восхищение преданностью своему выбору – с момента первой встречи с Наташей он продолжает любить ее до самой своей смерти, несмотря на ее предательство.
Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби». Персонаж легендарного романа и не менее известного фильма. Мужчина – мечта всех девушек. Честолюбивый, амбициозный и верный человек, который сделал все, в буквальном смысле «все» для своей возлюбленной. Не оскорбился тем, что Дейзи вышла замуж за другого по расчету, поднялся с самого низа – от юного офицера без гроша в кармане до завидного жениха, владельца огромного особняка и многомилионного состояния.
Мастер, «Мастер и Маргарита». Этот персонаж так не похож на Дарси, Болконского и Гэтсби, но читатели любят Мастера за его меланхоличный образ: он любит тишину, не выносит шум, много читает. Внешний облик Мастера тоже соответствует драматичному образу: грустные карие глаза, моментами встревоженный взгляд, падающие на лоб волосы. Имя героя – это непризнанность, тоска, незначительность и обесценивание, несмотря на выдающийся талант. Булгаков утверждал, что Мастер – это собирательный образ поэтов и писателей.
Шерлок Холмс – гениальный и непредсказуемый детектив, который раскрывает даже самые загадочные преступления. Острый ум всегда притягателен – особенно, когда речь идет о таком человеке, как Шерлок Холмс. К тому же он обладает специфичным шармом – шляпа, пальто, трубка и своеобразное чувство юмора.