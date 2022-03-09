Самые привлекательные литературные герои — опубликован рейтинг

Литература подарила человечеству множество персонажей, на которых читатели стараются равняться, приводят их в пример подрастающему поколению. «MyBook» составил рейтинг самых привлекательных героев из литературы, опираясь на мнения и голоса читателей.

Вот некоторые из персонажей, вошедших в рейтинг: