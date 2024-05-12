Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
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Так, английский "Манчестер Юнайтед" назвали самым дорогим футбольным клубом в мире. Его стоимость оценивается в 6,2 млрд долларов.
Фото: Instagram/manchesterunited
Второе место занял мадридский "Реал". Его стоимость оценивается в 6 млрд долларов.
Фото: Facebook/Real Madrid C.F.
На третьей строчке – каталонская "Барселона". Футбольный клуб оценивают в 5,2 млрд.
Фото: X/FC Barcelona
На четвертом месте расположился английский "Ливерпуль". У него чуть меньше 5,1 млрд, а на пятом – мюнхенская "Бавария" стоимостью в 4,8 млрд.
В топ-10 самых дорогих клубов также вошли:
- "Манчестер Сити"
- "Пари Сен-Жермен"
- "Арсенал"
- "Тоттенхэм"
- "Челси".
Рейтинг Sportico составляется на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.
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