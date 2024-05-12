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Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 07:40 Фото: pixabay
Бизнес-портал Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, сообщает Zakon.kz.

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Так, английский "Манчестер Юнайтед" назвали самым дорогим футбольным клубом в мире. Его стоимость оценивается в 6,2 млрд долларов.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 07:40

Фото: Instagram/manchesterunited

Второе место занял мадридский "Реал". Его стоимость оценивается в 6 млрд долларов.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 07:40

Фото: Facebook/Real Madrid C.F.

На третьей строчке – каталонская "Барселона". Футбольный клуб оценивают в 5,2 млрд.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 07:40

Фото: X/FC Barcelona

На четвертом месте расположился английский "Ливерпуль". У него чуть меньше 5,1 млрд, а на пятом – мюнхенская "Бавария" стоимостью в 4,8 млрд.

В топ-10 самых дорогих клубов также вошли:

  • "Манчестер Сити"
  • "Пари Сен-Жермен"
  • "Арсенал"
  • "Тоттенхэм"
  • "Челси".

Рейтинг Sportico составляется на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.

10 мая стали известны все финалисты еврокубковых футбольных турниров.

Алия Абди
Реал Мадрид Барселона ФК Манчестер Юнайтед 2024 год Деньги Рейтинги Футбол
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