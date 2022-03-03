Очередной автобус с казахстанцами выехал из Киева

По данным посольства, в автобусе находится 18 человек, из них четверо детей.

На Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в польский город Катовице. После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан, – уточнили в пресс-службе.

Ранее в МИДе рассказали, сколько казахстанцев ожидают вылета из Катовице.

Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404, Молдову – 21, Венгрию – пяти, Словакию – одному. Пресс-служба МИД РК

Напомним, из Катовице было отправлено уже два спецрейса с казахстанцами в Алматы и Нур-Султан.