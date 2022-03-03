Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:05 03.03.2022

Очередной автобус с казахстанцами выехал из Киева

эвакуация Фото: Скриншот
Продолжается эвакуация казахстанцев из Украины. 3 марта из посольства в Киеве выехал очередной автобус с гражданами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным посольства, в автобусе находится 18 человек, из них четверо детей.

На Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в польский город Катовице. После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан, – уточнили в пресс-службе.

Ранее в МИДе рассказали, сколько казахстанцев ожидают вылета из Катовице.

Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404, Молдову – 21, Венгрию – пяти, Словакию – одному. Пресс-служба МИД РК

Напомним, из Катовице было отправлено уже два спецрейса с казахстанцами в Алматы и Нур-Султан.

Анастасия Московчук
Ситуация в Украине Казахстан Польша Украина
Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяла под контроль Херсон
02.03.2022
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
02.03.2022
Тенге стабилизировался на дневных торгах
02.03.2022
Токаев поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
02.03.2022
Минобороны РФ впервые озвучило данные по потерям в Украине
02.03.2022
Главная Топ LIVE Все