15:05 03.03.2022
Очередной автобус с казахстанцами выехал из Киева
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Продолжается эвакуация казахстанцев из Украины. 3 марта из посольства в Киеве выехал очередной автобус с гражданами Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным посольства, в автобусе находится 18 человек, из них четверо детей.
На Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в польский город Катовице. После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан, – уточнили в пресс-службе.
Ранее в МИДе рассказали, сколько казахстанцев ожидают вылета из Катовице.
Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404, Молдову – 21, Венгрию – пяти, Словакию – одному. Пресс-служба МИД РК
Напомним, из Катовице было отправлено уже два спецрейса с казахстанцами в Алматы и Нур-Султан.