15:35 03.03.2022
В МИД рассказали, куда обращаться из-за проблем с грузами в Европе
Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел РК отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с возможным негативным влиянием антироссийских санкций на Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях появилось обращение предпринимателя Каната Копбаева, в котором он заявил о трудностях с отгрузкой и транспортировкой казахстанских товаров через международные и европейские морские порты.
Загранучреждениями Казахстана установлены необходимые контакты и проведены консультации с администрациями ключевых европейских портов (Зебрюгге, Антверпен, Мууга, Рига, Вентспилс, Лиепая и др.). По полученной информации, на данный момент каких-либо ограничений на работу с казахстанскими грузоперевозчиками не имеется, – уточнили в МИД по заявлению.
Вместе с тем, как отмечено в пресс-релизе, случаи возникновения задержек транспортировки казахстанских товаров могут быть связаны с ограничениями, наложенными на российские компании, учитывая тесную взаимосвязь существующих логистических цепочек.
Не исключаем, что у отечественных компаний могут возникнуть трудности при транспортировке грузов на российских судах, которым отказано в международном страховании. В случае выявления конкретных фактов задержки транспортировки казахстанских грузов и товаров просим обращаться в круглосуточный call-центр АО «НК «Kazakh Invest» по номеру +7 7172 620 620.МИД РК