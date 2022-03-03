В МИД рассказали, куда обращаться из-за проблем с грузами в Европе

Ранее в социальных сетях появилось обращение предпринимателя Каната Копбаева, в котором он заявил о трудностях с отгрузкой и транспортировкой казахстанских товаров через международные и европейские морские порты.

Загранучреждениями Казахстана установлены необходимые контакты и проведены консультации с администрациями ключевых европейских портов (Зебрюгге, Антверпен, Мууга, Рига, Вентспилс, Лиепая и др.). По полученной информации, на данный момент каких-либо ограничений на работу с казахстанскими грузоперевозчиками не имеется, – уточнили в МИД по заявлению.

Вместе с тем, как отмечено в пресс-релизе, случаи возникновения задержек транспортировки казахстанских товаров могут быть связаны с ограничениями, наложенными на российские компании, учитывая тесную взаимосвязь существующих логистических цепочек.