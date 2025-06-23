В МИД Казахстана высказались об отношениях с Ираном

Фото: gov.kz

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года озвучил, что Казахстан внимательно следит за ситуацией с Ираном, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель министерства отметил, что Казахстан с Ираном ведет многоплановое сотрудничество практически во всех сферах. "Недавно состоялся официальный визит нашего министра в Иран, по итогам которого были достигнуты договоренности по многим перспективным проектам. Это и логистика, и торговля, и инвестиции, и производство, и энергетика. Все это оказывает серьезное влияние. Мы, естественно, внимательно следим за развитием ситуации, призываем к диалогу. Необходимо придерживаться устава ООН и норм международного права. Нам нужны спокойные соседи, чтобы все было стабильно и не было никакой войны", – дополнил он. Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.



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