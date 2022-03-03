Головкин и Мурата высказались о предстоящем бое

Поединок GGG – Murata пройдет 9 апреля в японской Сайтаме. Казахстанец за месяц до боя поделился своими ожиданиями от данного боя с хозяином ринга.

Новость по теме Увидимся в Японии – Головкин назвал дату боя с Муратой

Я рад, что наконец-то назначена дата. Благодарю организаторов из Японии за их напряженную работу и полную поддержку предстоящего объединительного боя. Риота Мурата – выдающийся чемпион. Я верю, что любители бокса в этой прекрасной стране и во всем мире увидят захватывающее событие. Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг. Геннадий Головкин

Мурата в свою очередь уверен в своих силах и намерен нанести второе поражение казахстанцу Геннадию Головкина, после Сауля Альвареса.

Для меня большая честь делить ринг с великим чемпионом Геннадием Головкиным. Я чрезвычайно рад принять участие в этом историческом бою за объединение титулов в среднем весе здесь, в Японии. 9 апреля победа будет за мной, и у Японии будет единый чемпион мира в среднем весе. Риота Мурата

Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря 2021 года, но был отменен из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года, когда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету из Польши. А Мурата в своей предыдущей схватке одолел канадца Стивена Батлера.

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