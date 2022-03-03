Увидимся в Японии – Головкин назвал дату боя с Муратой

GGG опубликовал фото с анонсом боя на своей странице в Instagram.

Увидимся в Японии 9 апреля. Геннадий Головкин

Ранее сообщалось, что объединительный бой Геннадия Головкина и Риоты Мураты за титул чемпиона мира в среднем весе состоится 9 апреля в японской Сайтаме. Боксеры должны были встретиться еще в декабре 2021 года, но бой был отложен из-за ограничений COVID-19 в Японии.

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В случае победы над японцем GGG ждет третья встреча с Саулем «Канело» Альваресом, которая намечена на 17 сентября. Трилогия пройдет только при одном условии: Головкин и Альварес должны выиграть свои предстоящие бои и обойтись без травм.

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Последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг два года назад, когда победил поляка Камиля Шеремета. А Риота Мурата защитил титул чемпиона мира по версии WBA в декабре 2019 года, нокаутировав канадца Стивена Батлера.

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