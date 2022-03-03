Глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране

В 2022 году перед нами стоят задачи по дальнейшему развитию качества информационной работы государства, конкурентоспособности отечественных СМИ. Так, необходимо существенно поднять уровень информационной работы правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерии по работе со СМИ. Министр информации и общественного развития Аскар Умаров

В планах также реализация спецплана по обучению на 2022-2023 годы, направленного на развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и информационной грамотности населения.