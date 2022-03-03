16:21 03.03.2022
Глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране
Фото: pixabay
Министр информации и общественного развития Аскар Умаров на коллегии ведомства указал на необходимость развивать казахоязычные интернет-ресурсы, мультимедийный контент и онлайн-платформы, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2022 году перед нами стоят задачи по дальнейшему развитию качества информационной работы государства, конкурентоспособности отечественных СМИ. Так, необходимо существенно поднять уровень информационной работы правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерии по работе со СМИ. Министр информации и общественного развития Аскар Умаров
В планах также реализация спецплана по обучению на 2022-2023 годы, направленного на развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и информационной грамотности населения.
Развитие казахстанского интернет-сегмента станет одним из приоритетных направлений в нынешнем году. Необходимо развивать казахоязычные интернет-ресурсы, мультимедийный контент и онлайн-платформы. Нами разработаны новые подходы по совершенствованию деятельности государственных телеканалов, что позволит улучшить эффективность и качество реализации государственной информационной политики. Аскар Умаров