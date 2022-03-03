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18:03 03.03.2022

Токаев поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана дал поручения по итогам заседания Высшего совета по реформам. Будет пересмотрен республиканский бюджет на 2022 год, передает Zakon.kz.

  • созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана, смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий;

  • подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения;

  • правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.

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Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.

Анастасия Стативкина
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