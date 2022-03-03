18:03 03.03.2022
Токаев поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана дал поручения по итогам заседания Высшего совета по реформам. Будет пересмотрен республиканский бюджет на 2022 год, передает Zakon.kz.
созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана, смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий;
подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения;
правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.
Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
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Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.