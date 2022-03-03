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19:36 03.03.2022

Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ на вертолетах

Украинская делегация переговоры Фото: rhc.aero
Украинская делегация вылетела на вертолетах в Беларусь на переговоры с Россией. Их начала представители Киева ожидают в ближайшие часы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк, опубликовав фотографию из кабины.

На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем… Михаил Подоляк

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, в Facebook сообщил, что «программой минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров. «Далее по обстоятельствам», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным тот факт, что украинская сторона не спешит с переговорами.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Представители Москвы и Киева обозначили ряд приоритетных тем. Встреча длилась более пяти часов, после чего переговорщики отправились в столицы для консультаций.

Константин Вноровский
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