Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ на вертолетах

Об этом в Twitter сообщил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк, опубликовав фотографию из кабины.

На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем… Михаил Подоляк

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, в Facebook сообщил, что «программой минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров. «Далее по обстоятельствам», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным тот факт, что украинская сторона не спешит с переговорами.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Представители Москвы и Киева обозначили ряд приоритетных тем. Встреча длилась более пяти часов, после чего переговорщики отправились в столицы для консультаций.