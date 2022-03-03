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20:13 03.03.2022

Состоялась жеребьевка матча Норвегия – Казахстан в Кубке Дэвиса

Теннис КД Жеребьевка Фото: ktf.kz
3 марта в Осло прошла церемония жеребьевки поединка между теннисными сборными Норвегии и Казахстана в квалификационном этапе Кубка Дэвиса – 2022, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки составлено расписание на ближайшие два дня.

4 марта: начало игр в 23:00 (по времени Нур-Султана

Каспер Рууд Михаил Кукушкин

Виктор Дурасович Александр Бублик

5 марта: начало в 19:00

Каспер Рууд / Виктор Дурасович Андрей Голубев / Александр Недовесов

Каспер Рууд Александр Бублик

Виктор Дурасович Михаил Кукушкин

Победитель матча Норвегия – Казахстан сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса – 2022, который пройдет в сентябре.

Не остались в стороне и пожелали добрых слов напутствия члены женской сборной Казахстана по теннису.

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Куандык Шынасилов
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