20:13 03.03.2022
Состоялась жеребьевка матча Норвегия – Казахстан в Кубке Дэвиса
Фото: ktf.kz
3 марта в Осло прошла церемония жеребьевки поединка между теннисными сборными Норвегии и Казахстана в квалификационном этапе Кубка Дэвиса – 2022, сообщает Zakon.kz.
По итогам жеребьевки составлено расписание на ближайшие два дня.
4 марта: начало игр в 23:00 (по времени Нур-Султана
Каспер Рууд – Михаил Кукушкин
Виктор Дурасович – Александр Бублик
5 марта: начало в 19:00
Каспер Рууд / Виктор Дурасович – Андрей Голубев / Александр Недовесов
Каспер Рууд – Александр Бублик
Виктор Дурасович – Михаил Кукушкин
Победитель матча Норвегия – Казахстан сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса – 2022, который пройдет в сентябре.
Не остались в стороне и пожелали добрых слов напутствия члены женской сборной Казахстана по теннису.
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