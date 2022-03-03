Состоялась жеребьевка матча Норвегия – Казахстан в Кубке Дэвиса

По итогам жеребьевки составлено расписание на ближайшие два дня.

4 марта: начало игр в 23:00 (по времени Нур-Султана

Каспер Рууд – Михаил Кукушкин

Виктор Дурасович – Александр Бублик

5 марта: начало в 19:00

Каспер Рууд / Виктор Дурасович – Андрей Голубев / Александр Недовесов

Каспер Рууд – Александр Бублик

Виктор Дурасович – Михаил Кукушкин

Победитель матча Норвегия – Казахстан сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса – 2022, который пройдет в сентябре.

Не остались в стороне и пожелали добрых слов напутствия члены женской сборной Казахстана по теннису.

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