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Александр Бублик откроет домашний матч "Кубка Дэвиса"
Фото: ФТК
В Астане прошла жеребьевка матча первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании.
14 сентября игровой день откроет первая ракетка Казахстана Александр Бублик в поединке против Эльмера Мёллера. Затем во втором матче на корт выйдут Александр Шевченко и Август Хольмгрен.
Программу 15 сентября начнут пары: Александр Недовесов/Бейбит Жукаев и Йоханнес Ингилдсен/Кристиан Сигсгаард. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Бублик сразится с Августом Хольмгреном, а Александру Шевченко будет противостоять Эльмер Мёллер.
По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала игры.
Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!
Фото: ФТК
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