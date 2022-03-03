Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию

Япония примет украинских беженцев, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Политик уточнил, что сначала Япония примет тех, у кого есть родственники или друзья в стране, но, кроме этого, страна «ответит с гуманитарной точки зрения».

Иностранцам не дают уехать из Украины, заявил Лавров. Он также подчеркнул, что в Харькове нет российских войск.

Профильный комитет украинского парламента поддержал инициативу о снятии ограничений на использование огнестрельного оружия гражданскими лицами на период военного положения.

У РФ есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров, заявил Песков.

Украинская делегация обещала привезти на новый раунд переговоров сформированную позицию, заявил Лавров.

Лавров: «Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, но не будет заключать никаких договоренностей «под диктатом».

Делегация Украины прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще.

Верховная рада просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев, а генсека ООН – быть посредником в разрешении конфликта.

Рада одобрила закон о пожизненном заключении за дезертирство и госизмену в Украине.

Украина во время войны с РФ суммарно уже получила различной помощи на 15 млрд долларов – глава НБУ Кирилл Шевченко.