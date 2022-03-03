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Законодательство РК
20:34 03.03.2022

Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию

Ситуация в Украине Фото: пресс-служба Минобороны Украины
Япония примет украинских беженцев, Лавров заявляет, что украинские власти не выпускают иностранцев, а Зеленский утверждает, что «Украина встречает первых из 16 тыс. иностранных добровольцев», сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Япония примет украинских беженцев, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Политик уточнил, что сначала Япония примет тех, у кого есть родственники или друзья в стране, но, кроме этого, страна «ответит с гуманитарной точки зрения».

  • Иностранцам не дают уехать из Украины, заявил Лавров. Он также подчеркнул, что в Харькове нет российских войск.

  • Профильный комитет украинского парламента поддержал инициативу о снятии ограничений на использование огнестрельного оружия гражданскими лицами на период военного положения.

  • У РФ есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров, заявил Песков.

  • Украинская делегация обещала привезти на новый раунд переговоров сформированную позицию, заявил Лавров.

  • Лавров: «Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, но не будет заключать никаких договоренностей «под диктатом».

  • Делегация Украины прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще.

  • Верховная рада просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев, а генсека ООН – быть посредником в разрешении конфликта.

  • Рада одобрила закон о пожизненном заключении за дезертирство и госизмену в Украине.

  • Украина во время войны с РФ суммарно уже получила различной помощи на 15 млрд долларов – глава НБУ Кирилл Шевченко.

  • Глава Минэкономики ФРГ заявил: если у Германии есть желание «нанести ущерб Путину», надо экономить электричество. Он добавил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.

Военные действия

  • Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко косвенно подтвердил убийство мэра города Кременная Луганской области, назвав того «предателем». По словам Геращенко, мэр был убит «неизвестными патриотами выстрелом в сердце».

  • Испания направит Украине большую партию оружия – речь идет о почти 1,4 тыс. гранатометов и 700 тыс. патронов для винтовок и пулеметов, которые будут идти в комплекте.

  • Зеленский заявил, что «Украина встречает первых из 16 тыс. иностранных добровольцев».

  • Все западные наемники, которые прибудут в Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного, заявили в Минобороны РФ.

  • Рада одобрила указ президента Украины о мобилизации.

  • В Минобороны РФ заявили об окружении и уничтожении российскими ВС основных группировок украинских националистов.

Константин Вноровский
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