Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
Политика и экономика
Япония примет украинских беженцев, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Политик уточнил, что сначала Япония примет тех, у кого есть родственники или друзья в стране, но, кроме этого, страна «ответит с гуманитарной точки зрения».
Иностранцам не дают уехать из Украины, заявил Лавров. Он также подчеркнул, что в Харькове нет российских войск.
Профильный комитет украинского парламента поддержал инициативу о снятии ограничений на использование огнестрельного оружия гражданскими лицами на период военного положения.
У РФ есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров, заявил Песков.
Украинская делегация обещала привезти на новый раунд переговоров сформированную позицию, заявил Лавров.
Лавров: «Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, но не будет заключать никаких договоренностей «под диктатом».
Делегация Украины прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще.
Верховная рада просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев, а генсека ООН – быть посредником в разрешении конфликта.
Рада одобрила закон о пожизненном заключении за дезертирство и госизмену в Украине.
Украина во время войны с РФ суммарно уже получила различной помощи на 15 млрд долларов – глава НБУ Кирилл Шевченко.
Глава Минэкономики ФРГ заявил: если у Германии есть желание «нанести ущерб Путину», надо экономить электричество. Он добавил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.
Военные действия
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко косвенно подтвердил убийство мэра города Кременная Луганской области, назвав того «предателем». По словам Геращенко, мэр был убит «неизвестными патриотами выстрелом в сердце».
Испания направит Украине большую партию оружия – речь идет о почти 1,4 тыс. гранатометов и 700 тыс. патронов для винтовок и пулеметов, которые будут идти в комплекте.
Зеленский заявил, что «Украина встречает первых из 16 тыс. иностранных добровольцев».
Все западные наемники, которые прибудут в Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного, заявили в Минобороны РФ.
Рада одобрила указ президента Украины о мобилизации.
В Минобороны РФ заявили об окружении и уничтожении российскими ВС основных группировок украинских националистов.