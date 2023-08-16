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Ситуация в Украине: Зеленская встретилась с пострадавшими военными, США передали Украине 50 вагонов для зерна

жена президента Украины Фото: president.gov.ua
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила реабилитационный центр для украинских военных и их семей в Карпатах, сообщает Zakon.kz.
  • Германия не будет брать на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по ежегодным тратам на оборону, передает агентство Рейтер.
  • Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди призвала Верховную Раду прекратить геноцид украинского народа, осуществляемый политической властью, отметив, что некогда цветущая и плодородная страна превращается в государство третьего мира, специализирующееся на порнобизесе и терроризме.
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК".
  • В Украине главу запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает администрация подконтрольной киевским властям части территории Запорожской области.
  • В Крыму мужчина грозился поджечь человека за кепку с символом СВО. Его арестовали на 14 суток.
  • Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет. А также заключен госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания.
  • Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести".
  • Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна.
  • ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Зеленская Елена Медведев Дмитрий Беларусь Великобритания Германия Крым США Турция
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