Ситуация в Украине: Зеленская встретилась с пострадавшими военными, США передали Украине 50 вагонов для зерна
Фото: president.gov.ua
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила реабилитационный центр для украинских военных и их семей в Карпатах, сообщает Zakon.kz.
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