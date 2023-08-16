Ситуация в Украине: Зеленская встретилась с пострадавшими военными, США передали Украине 50 вагонов для зерна

Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила реабилитационный центр для украинских военных и их семей в Карпатах, сообщает Zakon.kz.

Германия не будет брать на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по ежегодным тратам на оборону, передает агентство Рейтер.

Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди призвала Верховную Раду прекратить геноцид украинского народа, осуществляемый политической властью, отметив, что некогда цветущая и плодородная страна превращается в государство третьего мира, специализирующееся на порнобизесе и терроризме.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной отрасли с учетом установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК".

В Украине главу запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает администрация подконтрольной киевским властям части территории Запорожской области.

В Крыму мужчина грозился поджечь человека за кепку с символом СВО. Его арестовали на 14 суток.

Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет. А также заключен госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания.

Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести".

Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк заявила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что Вашингтон передал Украине 50 вагонов для транспортировки зерна, тем самым помогая Киеву в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна.

ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Читайте также 13-летний сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу Популярного блогера Елену Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста Арестованный за поджог Корана обвинил сына Кадырова в избиении

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