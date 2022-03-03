21:57 03.03.2022
Начался второй раунд переговоров Украины и России
Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще на территории Беларуси, сообщает Zakon.kz.
Трансляцию ведет на своем YouTube-канале БелТА.
Российская сторона ранее сообщила, что к встрече подготовлен блок предложений из трех частей, который касается военно-технических, гуманитарно-международных и политических вопросов. Украинская сторона утверждает, что намерена добиваться немедленного прекращения огня, перемирия и организации гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей.
Российская делегация уже ожидала украинцев в полном составе, когда те стали заходить в зал. Перед тем как сесть за стол переговоров, стороны пожали друг другу руки.