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21:57 03.03.2022

Начался второй раунд переговоров Украины и России

Второй раунд, Беловежская пуща Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще на территории Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию ведет на своем YouTube-канале БелТА.

Российская сторона ранее сообщила, что к встрече подготовлен блок предложений из трех частей, который касается военно-технических, гуманитарно-международных и политических вопросов. Украинская сторона утверждает, что намерена добиваться немедленного прекращения огня, перемирия и организации гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей.

Российская делегация уже ожидала украинцев в полном составе, когда те стали заходить в зал. Перед тем как сесть за стол переговоров, стороны пожали друг другу руки.

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