Подоляк: Киев и Москва достигли понимания об обеспечении гуманитарных коридоров

По его словам, стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

Здесь же он добавил, что, к сожалению, нужных Украине результатов пока нет.

Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал достижение договоренности о гуманитарных коридорах существенным прогрессом.