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Законодательство РК
23:43 03.03.2022

Подоляк: Киев и Москва достигли понимания об обеспечении гуманитарных коридоров

Второй раунд переговоров Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк озвучил первые итоги проходящих в Беловежской пуще переговоров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

Здесь же он добавил, что, к сожалению, нужных Украине результатов пока нет.

Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал достижение договоренности о гуманитарных коридорах существенным прогрессом.

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