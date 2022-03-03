23:43 03.03.2022
Подоляк: Киев и Москва достигли понимания об обеспечении гуманитарных коридоров
Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк озвучил первые итоги проходящих в Беловежской пуще переговоров, сообщает Zakon.kz.
По его словам, стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.
Здесь же он добавил, что, к сожалению, нужных Украине результатов пока нет.
Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал достижение договоренности о гуманитарных коридорах существенным прогрессом.
Начался второй раунд переговоров Украины и России
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