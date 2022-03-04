О состоянии Жириновского рассказали в ЛДПР

Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщает РИА Новости.

Лидер партии постепенно идет на поправку, но ему требуется время на реабилитацию.

Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий. Пресс-служба ЛДПР

Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.

В партии ранее заявляли , что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.