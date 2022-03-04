Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции

Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС на Украине, на станции отключен третий энергоблок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.

По состоянию на 02:26 (06:36 по времени Нур-Султана) в городе Энергодаре на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвертый блок). Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. ГСЧС

При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время «Энергоатом» (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

Сообщается, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.