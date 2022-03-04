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08:42 04.03.2022

Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции

Запорожская АЭС Фото: pixabay
Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС на Украине, на станции отключен третий энергоблок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.

По состоянию на 02:26 (06:36 по времени Нур-Султана) в городе Энергодаре на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвертый блок). Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание.ГСЧС

При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время «Энергоатом» (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

Сообщается, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.

Данияр Кунафин
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