В Алматы учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

Ерболат Досаев сообщил, что в соответствии с поручением главы государства в рамках Года детей акимат провел необходимую работу.

С 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных классов (1-4 классы) государственных школ Алматы, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием, – отмечено в сообщении акимата города.

По словам акима, для организации качественного питания детей Управлением образования проработан вопрос составления сбалансированного и разнообразного рациона.

Вопрос финансирования будет рассмотрен маслихатом 4 марта в рамках уточнения местного бюджета, – заявил Досаев.

Кроме того, аким Алматы подчеркнул, что в 2022 году ожидается снижение дефицита до 15 461 места в школах и до 39 520 мест в детских садах.

В Алматы существует острая нехватка свободных земель на возведение школ и детских садов, а темпы строительства позволяют закрывать только ежегодный прирост, – заключил глава города.