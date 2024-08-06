Обеспечат ли всех школьников бесплатным горячим питанием, ответил глава Минпросвещения

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года рассказал, планируется ли охватить горячим питанием всех учащихся школ, а не только 1-4 классов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на сегодня горячим питанием обеспечиваются только дети из начальных классов. Они поинтересовались, расширят ли эту услугу на учащихся всех классов.

"Такого в плане нет. На самом деле, сейчас бесплатным питанием обеспечиваются только учащиеся начальной школы – с 1-го по 4-й классы и дети из малообеспеченных семей, по списку оно уже имеется. И плюс, кроме этого, бесплатным питанием обеспечены в дошкольных организациях образования 97 тыс. детей. Средний тариф каждый год растет. Сейчас 580 тенге на одного ребенка. На 100 тенге больше, чем в прошлом году, в среднем", – отметил Гани Бейсембаев.

Ранее министр рассказал, могут ли перенести в этом году начало учебного года на будний день, так как 1 сентября выпадает на воскресенье.