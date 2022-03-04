09:25 04.03.2022
Женщина погибла под колесами авто в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре в результате ДТП погибла женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте. Трагедия случилась вечером 3 марта, передает Zakon.kz.
В 18:50 50-летний водитель автомашины SsangYong совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась от полученных травм на месте происшествия.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
В полиции отметили, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
Ранее трагедия случилась на трассе Алматы – Бишкек. Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но ее на большой скорости сбил водитель Lexus. Женщину не удалось спасти врачам.