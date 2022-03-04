Женщина погибла под колесами авто в Павлодаре

В 18:50 50-летний водитель автомашины SsangYong совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В полиции отметили, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Ранее трагедия случилась на трассе Алматы – Бишкек. Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но ее на большой скорости сбил водитель Lexus. Женщину не удалось спасти врачам.