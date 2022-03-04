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09:25 04.03.2022

Женщина погибла под колесами авто в Павлодаре

авария Фото: Zakon.kz
В Павлодаре в результате ДТП погибла женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте. Трагедия случилась вечером 3 марта, передает Zakon.kz.
В 18:50 50-летний водитель автомашины SsangYong совершил наезд на женщину 1971 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась от полученных травм на месте происшествия.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В полиции отметили, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Ранее трагедия случилась на трассе Алматы – Бишкек. Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но ее на большой скорости сбил водитель Lexus. Женщину не удалось спасти врачам.

Оксана Житникова
Павлодар
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