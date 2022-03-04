Угнал авто и врезался в дерево: полиция Алматы разыскивает мужчину

3 марта на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина неизвестный мужчина угнал автомобиль. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.

Сообщается, что под колеса авто едва не попали женщина и ребенок.

4 марта в ДП Алматы рассказали подробности. Хозяин автомобиля прыгнул на капот, однако он сорвался и упал.

Машину угонщик бросил неподалеку, а сам скрылся в пешем порядке. По словам заявителя, его автомобиль пытался угнать мужчина, оказывавший услуги «трезвого водителя». Эта версия непременно будет проверена. ДП Алматы

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 200 УК РК. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемого разыскивают.