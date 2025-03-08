Наркоман угнал авто в Актобе и врезался в дерево

В Актобе задержан мужчина, который угнал автомобиль и врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", инцидент произошел в районе жилого массива Акжар-2, где с территории частного дома был угнан автомобиль Hyundai Elantra. Владелец автомобиля сообщил, что ключи находились в замке зажигания.

После получения сообщения о преступлении полицейские незамедлительно начали поиск угнанного транспортного средства и вскоре обнаружили его в соседнем квартале. Во время преследования угонщик попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дерево. Преступник был задержан.

Экспертиза показала, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона автомобиля возбуждено досудебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе.