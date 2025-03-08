#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.84
537.4
5.58
Происшествия

Наркоман угнал авто в Актобе и врезался в дерево

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 22:07 Фото: Zakon.kz
В Актобе задержан мужчина, который угнал автомобиль и врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", инцидент произошел в районе жилого массива Акжар-2, где с территории частного дома был угнан автомобиль Hyundai Elantra. Владелец автомобиля сообщил, что ключи находились в замке зажигания.

После получения сообщения о преступлении полицейские незамедлительно начали поиск угнанного транспортного средства и вскоре обнаружили его в соседнем квартале. Во время преследования угонщик попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дерево. Преступник был задержан.

Экспертиза показала, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона автомобиля возбуждено досудебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Пьяный мужчина угрожал пистолетом прохожим в Петропавловске
Происшествия
17:22, Сегодня
Пьяный мужчина угрожал пистолетом прохожим в Петропавловске
На нескольких трассах Казахстана возобновили движение транспорта
Происшествия
14:00, Сегодня
На нескольких трассах Казахстана возобновили движение транспорта
Помощь людей понадобилась диким уткам и лебедям после снежной бури в Актау
Происшествия
12:51, Сегодня
Помощь людей понадобилась диким уткам и лебедям после снежной бури в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: