Нуралы Алип официально дебютировал за «Зенит»

Питерский «Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России на своей арене разгромил «КАМАЗ» из Набережных Челнов – 6:0. Исход поединка был предрешен в первом тайме, когда дублем отметился Юри Алберто, а еще по голу забили Александр Ерохин и Андрей Мостовой. Во второй половине игры Андрей Мостовой и Артем Дзюба поставили окончательную точку.

Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой. Главный тренер клуба «Зенит» Сергей Семак

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