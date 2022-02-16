«Кайрат» и «Зенит» достигли соглашения об аренде футболиста Нуралы Алипа

Футболист сборной Казахстана (Нуралы Алип. – Прим. ред.) присоединился к сине-бело-голубым (ФК «Зенит». – Прим. ред.) на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года. Пресс-служба ФК «Зенит»

Нуралы Алип родился 22 декабря 1999 года в Актау. В восемь лет начал заниматься футболом в академии местного «Каспия».

В 2015 году начал заниматься в академии «Кайрата», а в 2018 дебютировал в основном составе желто-черных.

В общей сложности Алип провел 99 матчей за «Кайрат», забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Вместе с командой выиграл чемпионат Казахстана и стал двукратным обладателем национального кубка.

За национальную сборную Казахстана отыграл 12 матчей.

В январе 2022 года получил приглашение пройти просмотр в «Зените». На «Газпром» — тренировочных сборах забил два мяча в играх Atlantic Cup против «Мидтьюлланда» и «Брондбю».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Нуралы Алипа в Петербурге и желает удачи! Пресс-служба ФК «Зенит»

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