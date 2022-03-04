Итоги CFO Summit 2022: «черный лебедь» уже прилетел?

Но главной темой девятого CFO Summit стали трагические события января.

Январские события рассматриваются на данном форуме в контексте экономических подоплек: что явилось толчком для возникновения массовых беспорядков? – отметил один из организаторов CFO Summit 2022 Талгат Камаров.

Фото: CFO Summit

Каждый раз саммит предлагает конкретные решения по конкретным проблемам. Этот не стал исключением – на саммите прозвучало предложение от бизнесменов о создании Национального антикризисного штаба.

С просьбой поддержать их к президенту страны Касым-Жомарт Токаеву со сцены CFO Summit 2022 обратился Еркин Татишев, спикер панельной дискуссии «Экономические корни январских событий».

Уважаемый господин президент, от имени предпринимателей, экспертов, экономистов обращаемся к вам с предложением организовать Национальный антикризисный штаб под вашим руководством с включением ведущих экспертов бизнеса, экономики и финансов для управления складывающимся кризисом. (…) Если мы соберем лучшие умы страны и объединимся, то сможем подготовиться к кардинальному изменению внешней среды с меньшими потерями для экономики. Важно предотвратить массовое распространение бедности казахстанцев, которая неизбежно приведет к полной потере управляемости. Основатель и председатель Совета директоров KUSTO GROUP Еркин Татишев

Фото: CFO Summit

Объективный и детальный обзор общеэкономической и социально-экономической ситуации в Казахстане в своем выступлении дал независимый экономист Алмас Чукин. По мнению эксперта, рабочее место, где платят 100 тыс. тг за месяц, – это не рабочее место. Нужно создавать рабочие места, которые хотя бы с 200 тыс. начинались.

То, что январские события «оголили» больные места и нынешнему правительству предстоит решать скрытые годами проблемы, которые «достались по наследству», отметил в своем выступлении политолог Досым Сатпаев.

В работе саммита приняли участие более 20 CEO казахстанских и зарубежных компаний, банкиры, независимые экономисты и политики.

Среди них: председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, генеральный директор ТОО «Первое Кредитное Бюро» Руслан Омаров, директор Центра экономического анализа «РАКУРС» Ораз Жандосов, директор Центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев, независимый директор и член Совета директоров АО «Банк развития Казахстана» Анвар Сайденов, основатель группы компаний «Учт» Максим Барышев, председатель МФО «KMF» Шалкар Жусупов, председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов и другие.

Также на саммите состоялась традиционная церемония награждения лучших финансовых директоров – The Best CFO от корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum.

Фото: CFO Summit

В этом году номинантами стали:

Асель Темиргалиева (Schneider Electric);

Алия Уразаева (KPMG);

Анастасия Нелина (Банк ВТБ).

CFO Summit 2022 проходил и в офлайн, и в онлайн-форматах. Все желающие смогли подключиться к мероприятию в прямом эфире Atameken Business Channel.

CFO Summit – это профессиональная площадка, объединяющая лучших финансистов и экономистов страны для обмена опытом и поиска решений по актуальным вопросам экономики, финансов, инвестиций и IT-технологий в Казахстане. Впервые CFO Summit прошел в 2014 году под эгидой Kazakhstan Growth Forum.

Организаторами CFO Summit Idea Exchange & Networking Event выступают: АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» и корпоративный фонд Kazakhstan Growth Forum.

Партнерский материал