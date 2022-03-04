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10:18 04.03.2022

«Назад!»: спасатели опубликовали видео тушения пожара на СТО в Алматы

хлопок газовоздушной смеси Фото: Zakon.kz
Утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси произошла во время тушения пожара в Алматы. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу опасности, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, инцидент произошел на станции технического обслуживания 3 марта в 9:46 в Бостандыкском районе, в мкр. Ерменсай по улице Жангир хана.

В результате пожара произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси. На месте происшествия был создан оперативный штаб: введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Локализовать пожар удалось за 26 минут, а ликвидировать – в 10:41. Площадь составила 150 кв. м. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что во время тушения пожара удалось отстоять пристройку и частный дом в трех метрах от места пожара.

В тушении пожара было задействовано 30 человек личного состава ДЧС Алматы и 10 единиц техники.

Оксана Житникова
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