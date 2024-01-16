Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе

Утром 16 января 2024 года пожарные выехали по повышенному рангу на тушение пожара в кафе, расположенного по улице Розыбакиева в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, горела кровля кафе, была угроза распространения огня на соседние здания. Из соседнего дома эвакуировали пять человек.

С утра посетителей в заведении не было. Из кафе вынесли семь газовых баллонов.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

"Пожар локализован за 18 минут. Угрозы распространения огня нет", – заявили в пресс-службе.

В тушении пожара было задействовано 30 человек. Ликвидация зафиксирована в 09:43.

Вечером 15 января 2024 года автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Это произошло в результате ДТП на пересечении улиц Саина и Жубанова. Пострадали четыре человека.