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Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе

Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Утром 16 января 2024 года пожарные выехали по повышенному рангу на тушение пожара в кафе, расположенного по улице Розыбакиева в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, горела кровля кафе, была угроза распространения огня на соседние здания. Из соседнего дома эвакуировали пять человек.

С утра посетителей в заведении не было. Из кафе вынесли семь газовых баллонов.

Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

"Пожар локализован за 18 минут. Угрозы распространения огня нет", – заявили в пресс-службе.

В тушении пожара было задействовано 30 человек. Ликвидация зафиксирована в 09:43.

Вечером 15 января 2024 года автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Это произошло в результате ДТП на пересечении улиц Саина и Жубанова. Пострадали четыре человека.

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