Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе
Как уточнили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, горела кровля кафе, была угроза распространения огня на соседние здания. Из соседнего дома эвакуировали пять человек.
С утра посетителей в заведении не было. Из кафе вынесли семь газовых баллонов.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.
"Пожар локализован за 18 минут. Угрозы распространения огня нет", – заявили в пресс-службе.
В тушении пожара было задействовано 30 человек. Ликвидация зафиксирована в 09:43.
Вечером 15 января 2024 года автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Это произошло в результате ДТП на пересечении улиц Саина и Жубанова. Пострадали четыре человека.