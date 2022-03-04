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11:00 04.03.2022

Джокович сможет сыграть на Роллан Гаррос-2022 без вакцинации

Теннис Допуск Роллан Гаррос Фото: Instagram/djokernole
Вторая ракетка мира Новак Джокович, лишившийся на днях своего крупного спонсора и многолетнего тренера, получил хорошую новость от организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

Во Франции резко изменилась ситуация по отношению к вакцинации. 3 марта французское правительство приняло решение отменить по всей стране с 14 марта паспорта вакцинации, передает lefigaro.

Тем самым Джокович, пропустивший первый Гранд слэм сезона в Австралии, получит возможность сыграть на грунтовых кортах Парижа, где он был чемпионом в 2021 году. Пока открытым стоит вопрос участия сербского теннисиста в двух крупных американских «Мастерсах» – в Индиан-Уэллсе и Майами.

Текущая неделя стала для 20-кратного победителя турниров Большего шлема не особо приятной. С Джоковичем разорвал контракт главный спонсор, также Новак прекратил сотрудничество со своим многолетним наставником Марианом Вайдой из Словакии.

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Куандык Шынасилов
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