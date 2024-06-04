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Новак Джокович снялся с чемпионата во Франции из-за серьезной травмы

теннисист Фото: X/DjokerNole
Звезда тенниса, первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) снялся с Открытого чемпионата Франции – 2024 из-за травмы колена, сообщает Zakon.kz.

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По информации портала atptour.com, МРТ показало повреждение мениска. 

3 июня в матче за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Джокович играл с 27-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Джокович неоднократно жаловался на качество корта. В одном из эпизодов серб поскользнулся и получил повреждение. Ранее, в этом же матче, серб воспользовался медицинским перерывом, но не стал сниматься с игры.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 26 мая по 9 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович потерпел неожиданное поражение в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).

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Елена Беляева
Джокович Новак 2024 год Теннис
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