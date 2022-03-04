Топ-3 мифа о похудении развеял врач

Как пишет «Пятый канал», специалист рассказал, почему подсчет калорий не помогает похудеть, и как есть, чтобы сбросить лишний вес.

Миф № 1. Контроль калорий поможет похудеть

Пониженный калораж, как считается традиционно, поможет сбросить лишний вес. Но, как отметил Джейсон Фанг, в действительности человеческий организм работает с калориями не так, как принято думать последние 50 лет.

Если организм в какой-то момент получает на 20% меньше калорий, чем раньше, то и сжигать он будет на 20% меньше, чем до этого. Происходит это потому, что тело пытается сбалансировать баланс поступаемой и расходуемой энергии.

Миф № 2. Ожирение – это про избыток жира

Человек, по мнению канадского нефролога, не в силах контролировать распределение калорий в организме. Калорийность батона, как напомнил врач, может соответствовать калорийности определенного количества брокколи.

Значит ли это, что от брокколи можно потолстеть, как от батона? Конечно, нет.

Регуляция обмена жиров в организме, как считает Джейсон Фанг, производится на уровне гормонов.

По этой причине есть худые люди, питающиеся жирной пищей и не толстеющие. А есть полные люди, которые садятся на диету и никак не могут сбросить вес.

Канадский доктор уверен, что ожирение — это проблема гормонального дисбаланса, и исправить его нельзя ни диетами, ни спортом, а только лечением раздрая на гормональном уровне.

Миф № 3. Спорт поможет похудеть

Следование двум правилам — меньше ешь и больше двигайся (последние 50 лет диетология держится на этих двух столпах) — иногда помогает сбросить вес, но стоит человеку чуть-чуть расслабиться, и килограммы возвращаются вновь.

Джейсон Фанг рассказал, почему человек не сбрасывает вес, несмотря на строгое следование диете и занятиям спортом.

Человек, как считает канадский специалист, не в состоянии контролировать расход калорий, и за это ответственны внутренние процессы организма.

Часть полученной энергии пойдет на работу мозга, часть – на функционирование печени, а другая выйдет из организма вместе с продуктами жизнедеятельности. Человек не в силах заранее предугадать, сколько калорий и на что конкретно потратит организм. А количество затрачиваемой энергии может колебаться в пределах 50%.