Топ-12 причин, мешающих похудеть

Диеты, спорт, подсчет калорий и правильный настрой: вот неполный список советов, которые дают специалисты всем, кто хочет сбросить вес. Какие причины мешают похудеть и как прийти к заветной мечте, расскажет Zakon.kz.

Соковые диеты, детокс-программы, палео-диета и интенсивные занятия спортом, безусловно, помогут избавиться от лишних килограмм. Но бывают случаи, когда фитнес и правильное питание не помогают. Почему вы не худеете? Bazaar собрал 12 причин.

Недосып

По данным исследований люди, которые спят менее семи часов, на 30 % подвержены риску прибавить в весе. Недосып влияет на аппетит. Кроме того, недостаток сна снижает энергию, которой не будет хватать во время занятий спортом.

Недостаток воды в организме

Всем известно правило "выпивать два литра воды в день", но немногие его придерживаются. Вода не только устраняет сухость кожи, но и нормализует работу печени и почек. При этом, вода способна подавить аппетит и предотвратить переедание. При обезвоживании, ваше тело накапливает больше жира, чем сжигает.

Ненормированное питание

Пропуск завтраков или ужинов – самая распространенная ошибка худеющих людей. Организму необходимо определенное количество калорий в день. Во время голоданий метаболизм замедляется. Гораздо разумней принимать пищу 4-5 раз в день маленькими порциями.

Потребление высококалорийных напитков

Любите диетическую колу? Спешим вас огорчить, большинство безалкогольных напитков содержат искусственные подсластители, многие из которых провоцируют чувство голода.

Переедание здоровой пищи



Многие выбирают для перекусов орехи или фрукты. Но важно помнить, что полезные снэки тоже содержат достаточное количество калорий. Главное не переедать.

Несбалансированное питание

Для оптимального функционирования организма необходимо придерживаться сбалансированного питания с суточной нормой БЖУ (белки, жиры, углеводы). Отказ от одной группы продуктов не приведет к желаемому результату.

Игнорирование размера порций

В современном мире актуально есть на ходу. Но если вы стремитесь похудеть, нужно отказаться от этой привычки. Во время просмотра фильма, разговоров по телефону или участия в мероприятиях есть большая вероятность переедания. Осознанное и неспешное принятие пищи подарит больше удовольствия и быстрее утолит голод.

Любовь к соусам и приправам

Любимые соусы, приправы, заправки отделяют нас от тела-мечты. Совет: отдавайте предпочтение сезонным диетическим заправкам или делайте их сами.

Неправильный план тренировок

Бег и другие кардио-тренировки подходят для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Но для похудения необходимо подключать силовые занятия.

Отказ от домашней еды

Большинство предприятий общепита использует продукты не самого лучшего качества. Время от времени ешьте дома. Так вы сами можете контролировать используемые ингредиенты.

Есть на пустой желудок

Ждать полного голодания перед приемом пищи – неправильно. Так повышается риск переедания. И запомните, чувство сытости приходит через 20 минут после трапезы.

Стресс

Это еще один ответ на вопросы: "почему вы не худеете". Когда вы полны решимости похудеть, важно сохранять дисциплину. Это может привести к напряженности. Стресс же провоцирует бессонницу и способствует выработке гормона стресса. При повышенном кортизоле происходит скопление жира.

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