Назначен новый аким Атырау

По данным пресс-службы акима Атырауской области, новый руководитель города назначен на должность по согласованию с Администрацией президента, а также Атырауским городским маслихатом.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов, представив активу Мейрима Калауи, подчеркнул, что перед ним стоят масштабные задачи и ожидающие решения актуальные вопросы, и пожелал ему успехов в работе. ​ ​

Мейрим Жоламанович Калауи родился в 1985 году в Кызылкогинском районе Атырауской области.

В 2006 году окончил Атырауский государственный университет по специальности «Государственное и местное управление», в 2010 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2006-2007 годах в коммунальном государственном предприятии «Атырау-Акпарат».

В 2010-2011 годах работал директором ТОО «Туран», заместителем директора – главным редактором Атырауского областного филиала РТРК «Казахстан».

В 2011-2012 годах был директором КГП «Атырау-Акпарат». В 2012-2016 годах возглавлял Управление по делам молодежи Атырауской области. В 2016-2019 годах работал на должностях заместителя руководителя аппарата акима области, заместителя акима Атырау.

Также на общественных началах выполнял функции исполнительного секретаря Атырауского областного филиала молодежного крыла Jas Otan партии Nur Otan.​ ​В 2019-2021 годах Мейрим Калауи работал акимом Индерского района.

С июля 2021 года до назначения на новую должность был первым заместителем председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan.

Прежний аким города Кайрат Уразбаев в январе был освобожден от должности по собственному желанию на основании поданного заявления. Аким области Махамбет Досмухамбетов ​ выразил ему благодарность за плодотворную работу и ​ большой вклад в развитие региона на посту акима города, – отмечено в сообщении.