Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны 4 марта – ученые

Как пишет издание Space.com, по расчетам специалистов, обломок ступени ракеты-носителя упадет в районе лунного кратера Герцшпрунг в 18:25 по времени Нур-Султана. Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность.

По мнению эксперта Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана МакДауэлла, предстоящее событие интересное, хотя и малозначительное.

Это интересно, потому что говорит о том, насколько бедны наши измерения удаленных от нас объектов в сравнении с тем, что находится на низкой орбите, – прокомментировал РИА Новости эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.

По словам ученого, они впервые заблаговременно рассмотрели приближающийся к Луне объект. Это не первый эпизод случайного падения обломков. На поверхности Луны уже немало обломков созданных человеком аппаратов, которые оказались там при неудачных попытках посадки или запущенных на нее специально.

Эксперт Джонатан МакДауэлл рассказал, что подобные столкновения происходят раз в десять лет. Пока неизвестно, обломок какого именно летательного аппарата упадет на поверхность естественного спутника Земли.

По первоначальной версии, это первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2015 году. Однако специалисты уверены, что этот расчет был ошибкой, и полагают, что с Луной столкнется стартовавшая с Земли в 2014 году ступень китайской ракеты Chang'e-5. Версию об этом предложил астроном-любитель Билл Грэй, позднее с ним согласилось и НАСА.

Между тем МИД Китая заявил, что не согласен с этой оценкой. В феврале месяце представитель МИД КНР Ван Вэньбин утверждал, что, по данным Китая, ракета Chang'e 5 вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела.

Многие СМИ сообщают, что обломок ракеты величиной с автобус.

По оценке ученого Джонатана МакДауэлла, событие не окажет ни малейшего влияния ни на саму Луну, ни тем более на Землю. С ним согласен сотрудник лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Джеффри Плеша.