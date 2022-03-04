Международные денежные переводы выросли в Казахстане

Совокупный объем переводов денег через эти системы в 2021 году составил 1,364 трлн тенге. Число транзакций – 4,3 млн. В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение данного показателя на 21%. Объем переводов денег из Казахстана за рубеж увеличился на 28,3%, из-за границы в Казахстан – сократился на 1,2%. Нацбанк РК

При этом объем денежных переводов внутри страны увеличился на 35,4% и составил 70,4 млрд тенге.

За 2021 год объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу посредством СМДП, составил 1,010 трлн тенге. Основная доля переводов денег за границу приходится на Узбекистан (29,5%), Турцию (20,9%), Российскую Федерацию (17,5%), Кыргызстан (14,3%).

За тот же период из-за границы в Казахстан поступило 283,5 млрд тенге.

В Казахстан переводы денег преимущественно осуществлялись из Российской Федерации (18,7%), Узбекистана (17,6%), Южной Кореи (14,0%), Кыргызстана (12,0%) и США (11,8%).

В настоящее время на территории Казахстана функционирует 8 систем международных денежных переводов («Золотая корона», «Вестерн Юнион», «Юнистрим», Contact, Faster, MoneyGram и другие).