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Насколько выросли денежные переводы из Казахстана за рубеж в июне

деньги, мир, переводы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:39 Фото: Freepik
Сколько денег было отправлено и получено через системы международных денежных переводов в июне и на какие страны пришелся наибольший объем транзакций, в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в июне 2024 года, составил 206,5 тыс. транзакций на сумму 75,3 млрд. тенге. По сравнению с маем 2024 года наблюдается снижение количества переводов на 6,2% и снижение объема операций на 0,6%.

В том числе, за рубеж было отправлено 200,35 тыс. транзакций на сумму 73 млрд тенге. В сравнении с маем 2024 года количество отправленных денежных переводов снизилось на 7,2%, объем операций снизился на 1,1%.

денежные переводы, тенге, сумма, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:39

Фото: Zakon.kz

По объему отправленных денег из Казахстана на первом месте Узбекистан – 28,7 млрд тенге (39,3%), далее следует Россия – 19,6 млрд тенге (26,9%), Турция – 10,6 млрд тенге (14,5%), Грузия – 4,9 млрд тенге (6,7%), а также Кыргызстан –2,6 млрд тенге (3,6%).

Примечательно, что доля переводов в Узбекистан выросла с начала года более чем в три раза – с 8,8 млрд в январе 2024 года. При этом страна занимает лидирующее положение второй месяц подряд – в мае в Узбекистан отправлено 26,6 млрд тенге, что составляло 36% от общей суммы. Отметим, что традиционно основную долю по переводам за рубеж занимала Российская Федерация.

Основная доля отправленных переводов проводилась в долларах США (доля от общего количества отправленных переводов – 34,4%, доля от общего объема отправленных переводов – 58,6%) и в казахстанских тенге (54,3% и 32,4%, соответственно).

Переводы из-за рубежа

В Казахстан в июне 2024 года было направлено 63,8 тыс. транзакций на сумму 19,3 млрд тенге. В сравнении с маем 2024 года количество полученных денежных переводов также сократилось на 13,9%, объем операций уменьшился на 6,2%.

Больше всего денег в Казахстан отправили из России – 5,3 млрд тенге, США – 2,6 млрд тенге и Южной Кореи – 2,3 млрд тенге.

переводы, транзакции, страны, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:39

Фото: Национальный банк РК

Основная доля полученных из-за рубежа переводов денег через СМДП проводилась в долларах США (доля от общего количества полученных переводов – 40,8%, доля от общего объема полученных переводов – 57,9%) и казахстанских тенге (32,3% и 22,3%, соответственно).

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