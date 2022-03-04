Об особенностях протекания «Омикрона» у детей рассказал глава УОЗ Алматы

По словам главного доктора Алматы, «Омикрон» протекает у детей по-разному.

Согласно статистике, в Алматы с января COVID-19 переболели около 1 тыс. детей, из них 32 ребенка пролечились в реанимации, летальных исходов не было.

По данным главы УОЗ, сейчас в инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 10 детей, в реанимации больных детей нет.

Особенностей протекания «Омикрона» у детей не так много, обычные симптомы – чих, кашель, повышение температуры, редко бывает потеря обоняния и вкуса. Но мы осложнений боимся. Среди переболевших детей могут быть те, кто из-за сильного кашля ощущает бронхоспазмы и пневмонии. Есть васкулитные проявления у детей, стараемся с легкой и средней формой COVID-19 детей госпитализировать. И когда мы видим, что есть стойкое выздоровление, отпускаем домой. Нариман Табынбаев

Он отметил, что ситуация с «омикрон-штаммом» среди детей под контролем, и есть надежда, что тенденция уменьшения вновь выявляемых случаев продолжится.

Сейчас отдаем все койки, запланированные для детей с COVID-19, для детей с другими инфекциями. Нариман Табынбаев

Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова добавила, что в Алматы пока не планируют отказываться от карантинных мер и приложения Ashyq.