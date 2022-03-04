Спад заболеваемости COVID-19 в Алматы объяснил санврач

На данный момент Алматы находится в «зеленой» зоне, число положительных ПЦР-тестов на коронавирус продолжает снижаться.

Пятая волна эпидемии COVID-19 в Алматы подходит к последней фазе своего развития. Значительное и быстрое снижение заболеваемости происходит благодаря возрастанию коллективного иммунитета, который составил более 59% (54,6% вакцинированных + 4,5% переболевших за последние шесть месяцев) при высокой эффективности вакцин против заражения штаммом «Омикрон» (заболели только 3,5% привитых) и связанное с этим уменьшение источников инфекции. Главный санврач Алматы Касымхан Алпысбайулы

По его словам, ревакцинированы 254 885 человек, получивших вакцинацию более шести месяцев назад.

Следует отметить, что с учетом перенесших легкие и бессимптомные формы КВИ с начала текущего года «на ногах», не обратившихся за диагностикой и медицинской помощью и по причине чего не попавших в официальную статистику, коллективный иммунитет в городе выше приблизительно на 5%. Касымхан Алпысбайулы

Несмотря на стабилизацию ситуации, санврачи пока не советуют полностью отказываться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. В то же время достижение новых успехов в борьбе с COVID-19 возможно в случае усиления темпов вакцинации и ревакцинации (кто прививался более шести месяцев назад).