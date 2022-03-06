Шесть музеев Казахстана, которые стоит посетить

Музеи Казахстана, которые стоит посетить хотя бы однажды:

Центральный государственный музей РК – самый большой и значимый музей Центральной Азии. Официально он открылся в 1931 году. Музей занимает три этажа, общая площадь – 17,5 тыс. кв. м. В музее есть выставочные галереи и четыре главных зала, в которых размещено 20 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории страны.

Музей КарЛаг – музей памяти жертв политических репрессий находится в поселке Долинка в Карагандинской области. Он был открыт в 2002 году как дань уважения памяти жертв исправительно-трудовых лагерей, находившихся на территории Казахстана. Экспонаты рассказывают историю лагеря, демонстрируют жизнь заключенных, предметы их быта.

Музей Сакена Сейфуллина – самый крупный музей в Казахстане, посвященный поэту, писателю и драматургу Сакену Сейфуллину, находится в столице республики. Музей состоит из шести залов, которые содержат пять тыс. предметов: личные вещи писателя, книги, фотографии и архивные документы.

Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева предлагает посетителям взглянуть на коллекции русского искусства, картины казахстанских художников, зал современного арта, собрания живописи, скульптуры и графики. Основная задача музея – сбор, сохранение и представление произведений мирового искусства.

Литературно-мемориальный музей Федора Достоевского. Он был открыт к 150-летию великого русского писателя в Семее. Экспозиции музея освещают жизнь и деятельность мыслителя и публициста. Фонды музея хранят свыше двух тыс. экспонатов.