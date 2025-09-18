#АЭС в Казахстане
Мир

Из музея в Париже вынесли золото

Из музея в Париже вынесли золото, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 08:20 Фото: pixabay
Из Национального музея естественной истории в Париже похитили шесть золотых самородков, сообщает Zakon.kz.

Ущерб оценивается в 600 тыс. евро, пишет издание Actu17. По информации СМИ, воры были хорошо организованы.

В данный момент злоумышленников разыскивает бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

Недавно стало известно, что власти Франции собираются изменить облик Парижа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
