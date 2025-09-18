Из музея в Париже вынесли золото
Фото: pixabay
Из Национального музея естественной истории в Париже похитили шесть золотых самородков, сообщает Zakon.kz.
Ущерб оценивается в 600 тыс. евро, пишет издание Actu17. По информации СМИ, воры были хорошо организованы.
Une enquête a été ouverte après le vol de pépites d'or au Museum d'Histoire naturelle à Paris. Le préjudice est estimé à environ 600 000 euros. #JT13H pic.twitter.com/0rqlBrbPcP— franceinfo (@franceinfo) September 17, 2025
В данный момент злоумышленников разыскивает бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.
🔴 À Paris, plusieurs pépites d’or dérobées au Muséum d’histoire naturelle, 600 000 euros de préjudice pic.twitter.com/QNwmlACqRD— LCI (@LCI) September 17, 2025
Недавно стало известно, что власти Франции собираются изменить облик Парижа.
