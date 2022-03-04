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13:11 04.03.2022

Три шайбы отделяют Овечкина от клуба «великой тройки»

Хоккей НХЛ Рекорд Фото: Instagram/capitals
Российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную приблизился к списку легендарных бомбардиров НХЛ – Яромиру Ягру, Горди Хоу и Уэйну Гретцки, передает Zakon.kz.

Александр Овечкин уже в ближайшее время может занять место знаменитого чешского хоккеиста Яромира Ягра, на счету которого 766 заброшенных шайб в истории НХЛ. Александр к этому часу отметился 763 голами в Лиге, последний из которых забил в ворота «Каролины Харрикейнз» в очередном туре. Список лучших снайперов в истории НХЛ возглавляют легендарные Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Для Овечкина матч с «Каролиной» стал 1251-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому показателю он вышел на 90-е место по количеству игр в истории НХЛ.

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Куандык Шынасилов
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