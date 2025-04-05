Овечкин повторил рекорд Гретцки

5 апреля российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал легендарного Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 894‑ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Форвард отличился в третьем периоде матча против "Чикаго", оформив дубль.

Таким образом, Овечкин переписал достижение по количеству голов в "регулярках", установленное 29 марта 1999 года.

Фото: Telegram/Alex Ovechkin

После игры Гретцки пришел в раздевалку "Вашингтона", чтобы лично поздравить Овечкина.

Овечкин начинал профессиональную карьеру в московском "Динамо", на драфте НХЛ 2004 года был выбран "Вашингтоном" под общим первым номером. За "Кэпиталз" он дебютировал в регулярном чемпионате-2005/06, в первом же матче оформив дубль в ворота "Коламбуса".

Впоследствии российский нападающий провел за "столичных" 1486 матчей, в которых забил 894 гола и отдал 724 результативные передачи.

Следом он выдал еще один крутой рекорд. По победным голам Овечкин обошел Яромира Ягра. Теперь на счету Александра Овечкина 136 решающих шайб. Столько нет ни у кого в истории.

Фото: Telegram/Чемпионат

Уэйна Гретцки ждали на этой игре "Вашингтона" с Овечкиным.