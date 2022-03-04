У меня нет цели «изуродовать» людей – фотограф Никита Басов

На счету Никиты Басова работа на трех Олимпийских играх, в портфолио — тысячи фотографий и 7 персональных выставок. В 1999 году Никита, будучи студентом, устроился на подработку в фотосалон, нужно было оплачивать обучение.

Изначально я пришел в фотографию из-за денег, увидел, что здесь можно легко зарабатывать. Но я такой человек, что привык делать все основательно, всегда преданно отношусь к тому, что делаю. Поэтому фотографию полюбил достаточно быстро, и это занятие стало не просто способом заработать, а настоящим велением души. Никита Басов

Желания бросить фотографию за все эти годы у Никиты никогда не возникало, несмотря на сложности и тяжелые времена. Сегодня он старается организовывать выставки, чтобы продвигать фотографию как искусство в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

Я видел всю «грязь», когда надо было проявлять пленку, печатать с негативов, контактировать с химикатами, отмывать от них потом все вокруг, прошел через это. Потом был в подмастерьях у одного известного алматинского фотографа. Но с самого начала я понял, что люблю фотографию. Испытав на себе всю «некрасивую» сторону фотографии, я остался ей верен. И фотоискусство отблагодарило меня – я побывал во многих странах мира, познакомился с людьми разных профессий и социального статуса, это расширило мой кругозор и круг друзей. Казахстанский фотограф Никита Басов

Никита признался, что в одно время думал о переезде за границу, но осознал, что хочет заниматься искусством фотографии именно на Родине, в Казахстане.

Басов верит, что люди в Казахстане постепенно придут к тому, что фотографию в нашей стране будут считать изобразительным искусством, а не просто элементом той-бизнеса и fashion-мероприятий.

Снимок фотоработы Никиты Басова

Фотография может быть ремеслом, но хочется признания фотографии в качестве искусства в Казахстане. В мире это уже произошло, и наша страна не может оставаться в стороне. Мне хочется, чтобы и другие фотографы Казахстана стремились к этому, мне хочется ходить на выставки казахстанских коллег и радоваться за них. Никита Басов

В канун своего 40-летия Никита Басов представил на суд алматинской публики персональную выставку «Профессии».

Снимок фотоработы Никиты Басова

На создание экспозиции, в которую вошли около 100 снимков, у Никиты ушло два года. Он объехал 7 регионов Казахстана, делал снимки и на высоте 11 тыс. метров над землей, и на глубине 1200 метров в шахте. Басов признался, что всегда любил делать снимки людей, ему нравится работать именно в качестве портретного фотографа.

Снимок фотоработы Никиты Басова

Я люблю спорт, старался туда прийти. Еще с самого начала своего пути в фотографии стремился попасть на Олимпийские игры, чтобы поработать на главных стартах четырехлетия в качестве спортивного фотографа. Пробивался сам, напрашивался. Получилось, что отработал две зимние Олимпиады (Ванкувер-2010 и Сочи-2014) и одну летнюю (Лондон-2012). Потом немного устал от этого, начались свои подводные течения. С возрастом люди становятся более принципиальными, и у меня настал тот момент, когда я начал где-то капризничать, ставить свои условия во благо улучшения результата, а не для своей прихоти. И когда начинаешь отстаивать свои принципы, тебя люди не очень хорошо воспринимают, даже опасаются. Никита Басов

Первая персональная выставка Никиты Басова, прошедшая в 2012 году, была посвящена казахстанским спортсменам.

Никита говорит, что ни разу не получал претензии от атлетов по поводу того, что их сфотографировали не в той позе или не с той эмоцией.

В спорте работать даже легче, особенно если ты его любишь и понимаешь. Ты знаешь, куда прилетит лыжник, прыгающий с трамплина, в какой момент в футболе могут забить гол и отдать пас. Но важно успеть поймать момент. Я люблю игровые виды спорта, сейчас у меня страсть – водное поло, потому что мой сын занимается этим видом спорта. Фотограф Никита Басов

Басов против хайповых фотографий и публикации неудачных снимков спортсменов. Делая фотографии, он настроен на позитив, добрые дела. При этом Никита понимает, что привлечь внимание людей позитивом намного сложнее, чем негативом.

Во время соревнований спортсмен сосредоточен на выступлении, он не задумывается о том, как будет выглядеть на фотографии. Но я не стараюсь найти компромат на них. Мне выгодно, чтобы их лица смотрелись эстетично, потому что знаю, что снимки с кривыми лицами становятся мемами. Цели изуродовать кого-то у меня нет. Никита Басов

Снимок фотоработы Никиты Басова

Без любви ничего не сделаешь. Любишь – будет все хорошо, не любишь – лучше искать что-нибудь другое. Спортивную фотографию я люблю, но есть и такие моменты, что некоторые люди хотят, чтобы ты был верен им, а не искусству. Никита Басов

Сейчас Никита практически не работает в спортивной сфере, снимает только матчи мини-футбольного клуба «Кайрат», а от остального спорта дистанцировался.

Предстоящий 40-летний рубеж для Никиты – повод заняться новыми проектами, реализовать новые идеи. При этом фотограф отметил, что больше удовольствия ему приносит сам процесс, нежели последующая организация выставок, но он понимает, что они — закономерное заключение всего проекта.