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Наука и технологии

Назван тип личности, который не подходит для профессии пилота

пилоты, самолет, авиарейсы, полет, , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 13:14 Фото: pixabay
Врачи рассказали о том, как проходят отбор люди, желающие стать пилотами и почему некоторые психотипы считаются неподходящими для этой профессии, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук Ольги Вербы, человек с истероидным психотипом личности вряд ли будет допущен к полетам. Об этом врач рассказала в интервью "Газете.Ru".

"Профессиональный отбор пилотов проходит в несколько этапов. На первом этапе курсанты, подающие документы, проходят врачебно-летные экспертные комиссии, в состав которых обязательно входит авиационный психолог. Без его заключения решение комиссии не может быть принято", – рассказала она.

Врач подчеркнула, для того, чтобы стать пилотом, необходимо не только соответствовать всем медицинским требованиям, но и успешно пройти психологический отбор, который включает множество критериев, учитывающих специфику этой профессии.

Для отбора пилотов используют различные психологические тесты, например СМИЛ, который оценивает психологический портрет, склонность и противопоказания к работе, уровень выраженности стресса и эмоциональное состояние, устойчивость к психологическим нагрузкам и другие качества.

"Также при отборе пилотов учитывают психотип личности кандидата. Это позволяет выяснить слабые и сильные стороны, возможные факторы риска, прогнозировать поведение в различных контекстах и определить условия, в которых кандидат будет максимально эффективным или неэффективным. Например, истероидный психотип считается неподходящим для пилота", – рассказала доктор.

Ранее стало известно, кто и как определяет квалификацию казахстанских пилотов. Подробнее узнать о том, какие экзамены сдает авиационный персонал, можно здесь.

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Андрей Дюсупов
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