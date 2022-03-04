«Роскосмос» остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре

Информация опубликована представителями Государственной корпорация по космической деятельности в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

В публикации отмечается, что компания OneWeb не подчинилась законным требованиям корпорации предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы OneWeb (космическая связь) в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

Решение принято по отмене всех запусков российских ракет в Куру, на Байконуре и на космодроме Восточный.