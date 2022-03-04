14:50 04.03.2022
«Роскосмос» остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
В «Роскосмосе» заявили о прекращении подготовки к запуску спутников OneWeb на Байконуре. Причиной этого стало то, что британское правительство остается в Совете директоров компании, передает Zakon.kz
Информация опубликована представителями Государственной корпорация по космической деятельности в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».
Подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию.Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
В публикации отмечается, что компания OneWeb не подчинилась законным требованиям корпорации предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы OneWeb (космическая связь) в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.
Решение принято по отмене всех запусков российских ракет в Куру, на Байконуре и на космодроме Восточный.