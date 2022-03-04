Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:50 04.03.2022

«Роскосмос» остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре

байконур Фото: пресс-служба премьер-министра РК
В «Роскосмосе» заявили о прекращении подготовки к запуску спутников OneWeb на Байконуре. Причиной этого стало то, что британское правительство остается в Совете директоров компании, передает Zakon.kz

Информация опубликована представителями Государственной корпорация по космической деятельности в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию.Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

В публикации отмечается, что компания OneWeb не подчинилась законным требованиям корпорации предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы OneWeb (космическая связь) в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

Решение принято по отмене всех запусков российских ракет в Куру, на Байконуре и на космодроме Восточный.

Оксана Житникова
Байконур
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
В обменниках доллары продают по 505 тенге
03.03.2022
СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось
03.03.2022
Начался второй раунд переговоров Украины и России
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все